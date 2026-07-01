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Monreale, incidente in scooter: 20enne ricoverato in coma farmacologico

di Redazione Web
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Un giovane di circa vent’anni lotta tra la vita e la morte dopo un violento schianto in scooter avvenuto nella serata di domenica a Monreale. Il ragazzo, le cui iniziali sono E.D.A., si trova ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo, sottoposto a coma farmacologico e costantemente monitorato dall’équipe medica per le condizioni giudicate critiche.

La dinamica dell’accaduto porta la firma della strada che porta al belvedere monrealese, tratto che il giovane stava percorrendo a bordo del proprio Piaggio Beverly 150. Per ragioni non ancora chiarite, il conducente avrebbe perso improvvisamente la padronanza del veicolo, finendo a terra con un impatto durissimo contro l’asfalto. Nella caduta il ventenne ha riportato traumi al volto di particolare gravità, conseguenza diretta della violenza dello scontro.

Determinante l’intervento tempestivo dell’equipe del 118, che ha raggiunto il luogo dell’incidente prestando le manovre di primo soccorso prima di disporre il trasporto d’urgenza, in codice rosso, verso il pronto soccorso del capoluogo.

Ad occuparsi degli accertamenti sono i Carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire con precisione la sequenza dei fatti attraverso i rilievi tecnici sul posto. Gli investigatori dovranno chiarire un punto cruciale: se il sinistro sia da ricondurre a una perdita di controllo autonoma del mezzo oppure se nella dinamica siano rimasti coinvolti altri veicoli.

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