Cronaca

Muore 16enne dopo incidente stradale: era in Rianimazione da 3 giorni

di Redazione Web
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Tre giorni di attesa e di preghiere non sono bastati: A.R., sedicenne di Bompietro, è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era ricoverato in Rianimazione dal pomeriggio di venerdì 5 giugno, quando rimase gravemente ferito in un incidente stradale. I medici hanno lottato fino all’ultimo, ma le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate incompatibili con la sopravvivenza.

Il ragazzo era stato trasportato d’urgenza al nosocomio nisseno in condizioni già disperate. Fin dai primi soccorsi prestati dal 118, il quadro clinico non aveva lasciato presagire nulla di buono.

La dinamica dell’incidente nelle Madonie

Secondo una prima ricostruzione ancora in corso da parte delle forze dell’ordine, il sedicenne viaggiava come passeggero su una moto guidata da un amico quando il mezzo si è scontrato violentemente con un’automobile. L’impatto è stato devastante.

La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente non soltanto Bompietro, ma anche Blufi e l’intero territorio delle Madonie. Per tre giorni una comunità intera aveva tenuto gli occhi puntati sugli aggiornamenti dal reparto di Rianimazione, stringendosi in preghiera attorno alla famiglia.

La data dei funerali sarà resa nota nelle prossime ore.

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