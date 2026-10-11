CataniaCronaca

Incidente a Catania, morta una donna, il marito ricoverato al Garibaldi

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una donna è morta e il marito è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all’alba di ieri nella zona del ponte Primo Sole, a Catania. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo, in un sinistro senza altri mezzi coinvolti su cui ora indagano le forze dell’ordine.

Vigili del fuoco e 118 sul luogo dello schianto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere dell’auto, e i sanitari del 118. Gli operatori hanno trasportato la donna all’ospedale San Marco, dove è morta nonostante i tentativi di rianimazione.

Il marito ricoverato all’ospedale Garibaldi

L’uomo, 60 anni, è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Garibaldi per le fratture multiple riportate nello schianto. Secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica al vaglio degli investigatori

La ricostruzione di quanto accaduto non è ancora chiara. Dai primi elementi raccolti, chi era alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto, e si tratterebbe quindi di un incidente autonomo. Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire come siano andate le cose.

Consigliati per te

  1. Corleone, violenza sessuale su una donna, 45enne e 71enne arrestati
  2. Schianto tra scooter e auto: donna morta, marito ferito
  3. Gherda Caruso trovata morta in casa a Palermo, il marito indagato: «Non l’ho uccisa io»
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Droga e luce rubata, Carabinieri di Monreale arrestano il figlio e denunciano la madre
Cronaca
Occhi sotto la lente al PTA Albanese, in due giorni 289 controlli gratuiti
Salute e Sanità
Allarme bomba a Capaci, il robot fa brillare l’involucro sospetto
Cronaca
Trappeto, Tony Pitony ironizza sul “Borgo di Dio”. Il Comune lo invita nei luoghi di Danilo Dolci
Cronaca
Maltempo, allerta gialla in Sicilia domenica 11 ottobre
Cronaca