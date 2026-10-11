Incidente a Catania, morta una donna, il marito ricoverato al Garibaldi

Una donna è morta e il marito è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all’alba di ieri nella zona del ponte Primo Sole, a Catania. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo, in un sinistro senza altri mezzi coinvolti su cui ora indagano le forze dell’ordine.

Vigili del fuoco e 118 sul luogo dello schianto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere dell’auto, e i sanitari del 118. Gli operatori hanno trasportato la donna all’ospedale San Marco, dove è morta nonostante i tentativi di rianimazione.

Il marito ricoverato all’ospedale Garibaldi

L’uomo, 60 anni, è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Garibaldi per le fratture multiple riportate nello schianto. Secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica al vaglio degli investigatori

La ricostruzione di quanto accaduto non è ancora chiara. Dai primi elementi raccolti, chi era alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto, e si tratterebbe quindi di un incidente autonomo. Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire come siano andate le cose.