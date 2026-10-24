Cronaca

Palermo, incendi al Cep, branco in scooter elettrici accerchia I Vigili del Fuoco

di Redazione
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Paura a Borgo Molara, tanica di benzina data alle fiamme davanti tabaccheria

Una barricata di rifiuti all’imbocco della strada, una ventina di ragazzi su scooter elettrici e i pompieri circondati mentre domavano le fiamme. Al Cep di Palermo è stata un’altra notte di tensione, con una ventina di cassonetti in fiamme tra piazza Cellini e via Filippo Paladini.

I vigili del fuoco sono arrivati nella zona con la scorta di tre volanti della polizia, disposta dopo i furti e gli scontri della settimana precedente.

Una barricata per bloccare i mezzi di soccorso

La presenza degli agenti non è bastata a evitare problemi. Una ventina di giovani a bordo di scooter elettrici ha reso difficile il lavoro delle squadre antincendio. All’ingresso della via erano stati accatastati altri cassonetti e sacchi di spazzatura, una barricata pensata per sbarrare il passaggio ai mezzi dei pompieri.

Mentre spegnevano i roghi, gli operatori sono stati accerchiati e insultati dal gruppo.

Le indagini per dare un nome ai giovani

Sono in corso gli accertamenti per identificare i ragazzi. Molto probabilmente si tratta degli stessi che sette giorni prima avevano circondato i vigili del fuoco, portando via gli attrezzi usati negli interventi di soccorso.

Per il quartiere è un nuovo episodio dopo i furti e gli scontri della scorsa settimana.

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