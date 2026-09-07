Vince 100 mila euro con una giocata di 2 euro, la fortuna bacia il Palermitano

La fortuna fa tappa nel Palermitano. Una super vincita al 10eLotto è stata centrata sabato (5 settembre) a Collesano. Il fortunato giocatore ha centrato un premio da 100 mila euro con una giocata di appena 2 euro. Come riporta Agimeg, la schedina vincente è stata giocata nella ricevitoria di via Isnello, dove ora è caccia al vincitore.

Ma la Dea bendata ha guardato con favore anche al capoluogo. Sempre nell’ultimo concorso del 10eLotto, infatti, altri 7.600 euro sono stati vinti a Palermo. L’estrazione serale del 10eLotto di sabato 5 settembre ha visto uscire i numeri 4, 6, 13, 19, 20, 26, 29, 36, 40, 41, 44, 45, 61, 69, 73, 78, 83, 85, 86 e 89, con Numero Oro 26 e Doppio Oro 26 e 83.