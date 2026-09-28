Droga nascosta nello sgabuzzino, in manette una donna di 31 anni nel Palermitano

​I militari dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Lerca Friddi avvalendosi del prezioso e specializzato supporto del personale del Nucleo Cinofili, durante un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di droga, hanno arrestato una donna di 31 anni, originaria di Palermo, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione della donna che ha permesso di rinvenire all’interno dello sgabuzzino circa 350 grammi di sostanza stupefacenti tra marijuana e hashish, unitamente a un bilancino elettronico di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento delle dosi. Nel medesimo contesto sono stati sottoposti a sequestro 700 euro in contante, somma ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio. Il materiale è stato consegnato spontaneamente dall’indagata al momento del controllo.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice Per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata da Procuratore Dott. Angelo Vittorio Antonio Cavallo.