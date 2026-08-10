Droga nascosta sopra il frigo e nella casa vacanze: due arresti nel Palermitano

Continua a pieno ritmo l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Gruppo di Monreale. Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio coordinati dalle Compagnie dipendenti, i militari hanno tratto in arresto due persone, mettendo a segno un doppio colpo alla rete dello spaccio e sequestrando un quantitativo complessivo di quasi 40 grammi di droga e 1.500 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

Nel primo intervento, a Belmonte Mezzagno, i Carabinieri della locale Stazione, affiancati dal personale della Sezione Radiomobile, hanno arrestato un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Insospettiti dall’atteggiamento particolarmente nervoso mostrato durante il controllo, i militari hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo, nascosti sopra il frigorifero della cucina, un ovulo di cocaina di oltre 20 grammi, ulteriori 2 dosi della stessa sostanza pronte per la vendita e 4 dosi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e circa 300 euro in contanti. Verosimilmente provento di attività illecita.

Parallelamente, a Castelbuono, i Carabinieri della Stazione cittadina hanno portato a termine un secondo blitz arrestando una 40enne incensurata residente a Milano. La donna era solita scendere ogni anno nel centro Madonita per assistere al noto festival musicale “Ypsigrock”, occasione in cui – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – avrebbe approfittato del grande afflusso di giovani e visitatori legato all’evento per avviare un’attività di spaccio. La successiva perquisizione presso la sua abitazione estiva ha permesso di sequestrare altri 14 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e 1.200 euro in banconote di vario taglio.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per i due indagati la misura degli arresti domiciliari