La fortuna bacia il Palermitano, vinti 83mila euro al SuperEnalotto

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 172 di ieri – martedì 28 ottobre – con il Jackpot che arriva a 71 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 30 ottobre 2025. È festa però per una persona che ha centrato un Punto 5 da 83.437,08 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Partinico nel punto di vendita Sisal Dream Coffee, in via Aldo Moro, 34.

La combinazione vincente è stata: 8 – 25 – 40 – 54 – 58 – 63 – J 50 – SS 63. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 28 ottobre ha assegnato 360.928 vincite