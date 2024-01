La Fortuna bacia la Sicilia, centrato un 5+1 da oltre 600mila euro al SuperEnalotto

Colpo grosso al SuperEnalotto nell’estrazione di lunedì 8 gennaio. Nessun 6 centrato nel concorso di inizio settimana e jackpot che sale ancora, raggiungendo i 42,8 milioni di euro. Ma la fortuna ha baciato Siracusa, dove è stato realizzato un 5+1 da 682.533,38 euro presso il Cafe del Mar di via Lido Sacramento.

La sestina vincente, composta dai numeri 62 48 20 28 51 42 Jolly 72 Superstar 47, ha regalato una vincita da capogiro con il 5+1. Oltre al fortunato giocatore di Siracusa, sono stati centrati anche due 5 da oltre 110mila euro ciascuno a Settimo Torinese (TO) e Nardò (LE). Festa anche per un vip che ha azzeccato il “4 stella” da 55.259 euro.

Il jackpot nel frattempo continua a salire vertiginosamente. L’ultimo 6 da 85,1 milioni di euro era stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Per l’agognato jackpot i giocatori dovranno attendere il prossimo concorso.

Per riscuotere le vincite ci sono precisi termini di tempo da rispettare. Il fortunato vincitore del 5+1 da oltre 600mila euro ha a disposizione 31 giorni di tempo dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di reclami e rivendicazioni, come prevede l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre, essendo una vincita superiore ai 52mila euro, entro 90 giorni dovrà inviare la ricevuta di gioco vincente agli uffici Sisal competenti di Milano o Roma, che provvederanno poi ad effettuare il pagamento entro 30 giorni.

Stesse procedure anche per i due giocatori che hanno centrato il 5 da oltre 100mila euro. Entro 30 giorni dall’estrazione dovranno presentare la ricevuta di gioco vincente e solo dopo l’inoltro del biglietto fortunato sarà versata la vincita entro 30 giorni.