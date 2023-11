Tenta lo scippo in via Maqueda ma sbaglia la via di fuga e va verso la polizia

Palermo – Ennessimo tentativo di furto finito male nel cuore della notte palermitana. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine come ladro seriale, è stato arrestato dagli agenti di polizia dopo aver tentato di scippare una turista in via Maqueda. Il malvivente ha puntato due amiche straniere che chiacchieravano tranquillamente dopo una serata passata nei locali del centro storico.

Erano circa le 3 di notte quando il ladro si è avvicinato con la scusa di chiedere una sigaretta. Improvvisamente con un gesto fulmineo ha strappato lo zaino dalle spalle di una delle ragazze, per poi tentare la fuga verso il quartiere Ballarò. Peccato per lui che gli agenti di una volante stessero pattugliando proprio via dell’Università, strada che il fuggitivo stava percorrendo contromano.

I poliziotti hanno subito notato l’uomo correre verso di loro con fare sospetto e lo hanno fermato per un controllo. Pochi istanti dopo è arrivata via radio la segnalazione di un furto con strappo ai danni di una turista in via Maqueda. Incrociando le informazioni, gli agenti hanno capito di aver fermato il responsabile e lo hanno tratto in arresto.

La vittima dello scippo, che nel frattempo era stata soccorsa da un’altra volante giunta sul posto, ha riconosciuto senza ombra di dubbio il suo aggressore. Fortunatamente lo zaino rubato è stato recuperato integro e restituito alla legittima proprietaria, che ha sporto denuncia.

Il ladro seriale, con numerosi precedenti specifici, è stato quindi arrestato con l’accusa di furto con strappo e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma in attesa del dibattimento.

L’uomo aveva evidentemente pensato di mettere a segno un facile colpo ai danni di alcune turiste sole e distratte, per poi far perdere le proprie tracce nel dedalo di vicoli del mercato di Ballarò. Non aveva però fatto i conti con il tempestivo intervento della Polizia, che grazie al coordinamento tra le pattuglie è riuscita ad assicurarlo alla giustizia.