In Sicilia arriva l’estate di San Martino, temperature oltre 26°C

La Sicilia si prepara a vivere una breve parentesi di caldo fuori stagione, con il ritorno della cosiddetta “estate di San Martino”: da lunedì 9 novembre le temperature torneranno a salire sensibilmente, fino a toccare punte di +26°C nelle zone più esposte, complice la risalita di una massa d’aria calda di origine nord-africana, diretta verso il Mediterraneo centrale. Un’impennata termica che riporterà l’Isola a condizioni più vicine alla tarda primavera che non al pieno autunno, interrompendo temporaneamente il tipico andamento climatico di questo periodo di novembre.

A determinare questo rialzo sarà una configurazione atmosferica ben precisa. Sull’Atlantico si sta infatti approfondendo una vasta circolazione depressionaria, al momento posizionata in prossimità della Penisola Iberica e destinata a spostarsi gradualmente verso l’Europa occidentale nei prossimi giorni. Sul suo bordo orientale si formerà, di conseguenza, una risposta anticiclonica sul Mediterraneo centro-orientale: è proprio questa struttura di alta pressione ad aprire la strada a correnti più calde dirette verso la Sicilia, richiamando aria di origine subtropicale fin dalle coste nordafricane.

L’effetto si farà sentire anche in quota, non soltanto al suolo. Alla quota di riferimento di 850 hPa, corrispondente a circa 1.500 metri di altitudine, i valori potranno salire fino a +14/+15°C, con anomalie positive di 5-6°C rispetto alle medie del periodo: un’escursione significativa, che dà la misura di quanto sarà anomala questa fase. Le correnti meridionali, sostenute dal richiamo subtropicale, spingeranno ulteriormente al rialzo le temperature al suolo, con punte prossime ai +25°C soprattutto lungo i settori tirrenici e nelle aree più esposte a questo flusso d’aria calda.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 9 novembre si aprirà all’insegna della stabilità, pur con il passaggio di nuvolosità irregolare e velature anche estese, alternate a schiarite più o meno ampie. Non sono escluse formazioni nuvolose più compatte sui settori settentrionali, ma senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature saranno già in aumento rispetto ai giorni precedenti, con massime comprese perlopiù tra +20°C e +23°C, localmente superiori nelle zone più calde dell’Isola. I venti risulteranno deboli o moderati, orientati verso i quadranti meridionali, mentre i mari si manterranno generalmente poco mossi, con un moto ondoso in graduale aumento sui bacini occidentali.

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Martedì 10 novembre proseguirà la fase di stabilità e mitezza, con cieli parzialmente nuvolosi o velati su gran parte della Sicilia. Una nuvolosità più consistente potrà interessare il settore occidentale e quello settentrionale della Regione, ma con scarse probabilità di piogge associate. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando massime comprese tra +22°C e +25°C, con valori localmente superiori lungo le coste tirreniche e nella Sicilia sud-orientale, dove non si escludono punte fino a +26°C. I venti continueranno a soffiare dai quadranti meridionali, deboli o moderati con locali rinforzi, mentre i mari risulteranno poco mossi, tendenti però a mossi sul Canale di Sicilia e sul Tirreno.

Mercoledì 11 novembre, giorno di San Martino, sarà la giornata clou di questa fase anomala: il clima si manterrà stabile e particolarmente mite per il periodo, con cieli da poco a parzialmente nuvolosi, attraversati da velature e qualche addensamento irregolare, senza fenomeni significativi in vista per l’intera giornata. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali, con massime comprese tra +22°C e +25°C e punte localmente più alte nelle aree maggiormente esposte al richiamo meridionale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, in graduale attenuazione nel corso della giornata, mentre i mari si presenteranno poco mossi o localmente mossi lungo le coste.

Il quadro descritto, va precisato, si ferma alla giornata di San Martino: le previsioni diffuse non si spingono oltre l’11 novembre, lasciando quindi ancora da definire l’evoluzione del tempo nei giorni immediatamente successivi.

Una parentesi di caldo anomalo, dunque, destinata a regalare alla Sicilia alcune giornate dal sapore quasi primaverile, in un periodo dell’anno in cui ci si aspetterebbe un clima ben più autunnale. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per capire se e quando questa fase di stabilità e mitezza lascerà spazio a un cambiamento più deciso delle condizioni atmosferiche sull’Isola.