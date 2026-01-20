Cronaca

Terrore durante la tempesta del ciclone Harry, auto inghiottita da voragine: ferito il conducente

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Sono le prime conseguenze del ciclone Harry in Sicilia. Un anziano alla guida della propria vettura, questa mattina, ha infranto i divieti di transito disposti dal primo cittadino, avventurandosi sul lungomare di Santa Teresa di Riva. Il tratto, esposto a violente mareggiate, aveva già subito pesanti danni l’anno passato.

A causa della violenza dei flutti si è creata una voragine sotto il manto stradale che, cedendo sotto il peso del veicolo, lo ha letteralmente inghiottito, mettendo in serio pericolo la vita dell’uomo. Il conducente è stato tratto in salvo dai volontari e trasportato in ospedale con diverse ferite.

«Ancora una volta – dichiara il dirigente della Protezione civile regionale – esorto la cittadinanza alla massima prudenza e alla rigorosa osservanza delle ordinanze e delle interdizioni, emesse esclusivamente a tutela della pubblica incolumità. Non è accettabile mettere a repentaglio una vita umana e l’incolumità dei soccorritori per imprudenza o distrazione. Invito il sindaco a denunciare il soggetto per le violazioni perpetrate. Invito inoltre i primi cittadini e tutti noi a un’attività di comunicazione ancor più incisiva».

News suggerite per te:

  1. Allerta meteo in Sicilia, arriva il ciclone Harry: allarme rosso tempeste e piogge torrenziali
  2. Ciclone Harry, è il giorno del picco: raffiche a 120 km/h, scuole e negozi chiusi
  3. Maltempo, arriva la tempesta Harry: allerta arancione in Sicilia e scuole verso la chiusura
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Crolli, alberi abbattuti e fiumi in piena: il bollettino dell’emergenza in Sicilia
Cronaca
Palermo, donna di 33 anni muore dopo essersi lanciata dal balcone
Cronaca
Palermo, ignora l’alt e scappa: tamponamento a catena, arrestato 43enne pregiudicato, il giorno dopo arrestato il figlio per droga
Cronaca
Caos maltempo a Punta Raisi: raffiche di vento e voli dirottati, passeggeri bloccati
Cronaca
Allerta meteo in Sicilia per ciclone Harry
Ciclone Harry, è il giorno del picco: raffiche a 120 km/h, scuole e negozi chiusi
Cronaca In primo piano