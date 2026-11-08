Incidente sulla A19 Dir verso via Giafar: code chilometriche verso Palermo

Code e rallentamenti lungo la A19 Dir, la diramazione autostradale che collega l’autostrada a via Giafar: un tamponamento avvenuto nella giornata di domenica 8 novembre ha mandato in tilt la circolazione sulla carreggiata in direzione Palermo.

Il punto esatto dell’impatto è il chilometro 2,600 della diramazione, un tratto molto frequentato da chi si dirige verso il capoluogo. Secondo la ricostruzione diffusa dall’Anas, lo scontro ha interessato la corsia di sorpasso, con inevitabili ripercussioni sulla regolarità del traffico.

La presenza dei veicoli coinvolti sulla carreggiata ha infatti determinato la formazione di code, con rallentamenti che si sono protratti per diverso tempo lungo l’arteria. Al momento non sono stati resi noti né il numero dei mezzi coinvolti nello scontro né eventuali conseguenze per le persone a bordo.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale Anas e gli agenti della Polizia stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie a riportare la situazione alla normalità.

Le squadre stanno lavorando per contenere i disagi agli automobilisti in transito. Al momento non sono stati comunicati tempi certi per il completo ripristino della normale circolazione.