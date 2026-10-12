Tragedia sfiorata a Misilmeri, auto si scontra con un cinghiale di 100 kg sulla provinciale 76

Una tragedia è stata sfiorata sabato sera a Misilmeri, sulla strada provinciale 76 che collega il paese a Villabate. Intorno alle 21, un automobilista si è trovato davanti un cinghiale di oltre 100 chili fermo al centro della carreggiata, all’altezza del cimitero comunale. Lo scontro è stato violentissimo e l’auto ha riportato danni notevoli, ma si sono evitate conseguenze gravi.

L’impatto sulla S.P. 76 tra Misilmeri e Villabate

L’episodio è avvenuto lungo la S.P. 76, nel tratto che unisce Misilmeri a Villabate, proprio davanti al cimitero comunale. L’animale, che superava i cento chili di peso, si trovava in mezzo alla strada quando il conducente se lo è ritrovato di fronte. L’urto è stato di fortissima intensità e il mezzo ne è uscito pesantemente danneggiato.

Evitate conseguenze gravi grazie alla guida

A scongiurare un epilogo drammatico sono state la prontezza e l’abilità alla guida del conducente, che hanno impedito che lo scontro avesse esiti peggiori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Misilmeri, che hanno svolto gli adempimenti di rito.