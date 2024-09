Maxi colpo a cosa nostra, 19 condanne e il boss prende 20 anni I NOMI

Un’operazione antidroga ha portato a 19 condanne e 8 assoluzioni a Palermo, smantellando una vasta rete di traffico di droga tra Sicilia, Calabria e Campania. L’inchiesta, condotta dai pm Bruno Brucoli e Federica La Chioma, ha rivelato l’esistenza di accordi tra i clan di Porta Nuova, Tommaso Natale e Brancaccio con la camorra e la ‘ndrangheta per il rifornimento delle piazze di spaccio palermitane.

Michele Micalizzi, boss mafioso, condannato a 20 anni

Michele Micalizzi, genero del capomafia Saro Riccobono, ha ricevuto la pena più severa: 20 anni di reclusione, in continuazione con una precedente condanna. Micalizzi, figura di spicco nel panorama criminale palermitano, era già stato coinvolto in passato in altre inchieste.

Condanne per altri esponenti dei clan mafiose

Tra gli altri condannati figurano Giuseppe Marsalone, con una pena di 15 anni e 4 mesi, e Vincenzo Vaglica, condannato a 15 anni e 6 mesi. L’operazione ha inferto un duro colpo alle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di droga.

Dallo spaccio alla Kalsa a una rete criminale più ampia

Partendo da un’indagine sullo spaccio di droga nel quartiere della Kalsa, gli investigatori sono riusciti a ricostruire una rete criminale di più ampia portata. Le indagini hanno rivelato come i clan palermitani si rifornissero di droga in Campania e Calabria, gestendo un traffico illecito di ingenti quantità di stupefacenti.

L’operazione “Gold Green” porta a 19 condanne

L’operazione “Gold Green”, condotta dai Carabinieri il 16 novembre 2022, ha portato all’arresto di 33 persone. Il processo, celebrato con il rito abbreviato davanti al gup Clelia Maltese, si è concluso con 19 condanne e 8 assoluzioni. Le richieste dei pm La Chioma e Brucoli sono state in gran parte accolte.

Il ruolo di Giuseppe Marsalone nel traffico di droga

Giuseppe Marsalone, secondo l’accusa, avrebbe gestito l’acquisto e la rivendita di hashish e cocaina tra il 2019 e il 2020. Dalle intercettazioni emerge il suo ruolo di intermediario con Michele Micalizzi, definito “il vecchio”, e i fornitori calabresi.

Il Big Club Sport, base operativa del traffico di droga

Il centro sportivo Big Club Sport, gestito da Marsalone, sarebbe stato utilizzato come base operativa per incontri e discussioni sugli affari illeciti. Le intercettazioni rivelano dettagli sulle dinamiche interne al gruppo criminale e le preoccupazioni di Micalizzi riguardo ai metodi dei fornitori calabresi.

Un giro d’affari milionario e trasversale tra i clan

Il traffico di droga gestito dai clan palermitani generava un giro d’affari milionario. L’organizzazione criminale coinvolgeva diverse famiglie mafiose, da Porta Nuova a Brancaccio, passando per lo Zen e Tommaso Natale, dimostrando la capacità di collaborare tra clan diversi per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Elenco dei condannati nel processo per spaccio

I condannati nel processo sullo spaccio in tre mandamenti sono Leo Brancatisano 3 anni e 2 mesi, Claudio Caruso 1 anno e 8 mesi, scarcerato, difeso dagli avvocati Marco Clementi e Riccardo Marretta, nei sui confronti è caduta la più grave ipotesi di associazione tanto che gli è stata restituita la somma di 26 mila euro che gli era stata sequestrata, Giuseppe Ciresi 1 anno e sei mesi, Maurizio Di Fede 6 anni, 6 mesi e 20 giorni, Salvatore Di Giovanni 2 anni e 20 giorni, Francesco Failla 2 anni e quattro mesi, Christian Boncimino 2 anni, Giuseppe Gravanti 7 anni, Vincenzo La Mantia 4 mesi, Federico La Rosa 1 anni e 4 mesi in continuazione con una precedente condanna (difeso dall’avvocato Vincenzo Giambruno, è caduta la più grave accusa di associazione a delinquere), Giuseppe Marsalone (classe ’72) 16 anni, 4 mesi, 14 giorni, Giuseppe Marsalone (classe ’76) 15 anni, 4 mesi e 20 giorni in continuazione con una precedente condanna, Michele Micalizzi 20 anni, Alessandro Miceli 4 mesi, Andrea Mollica 3 anni e 2 mesi, Grazia Pace 4 anni, 5 mersi e 5 giorni, Onofrio Claudio Palma 7 anni, 6 mesi e 20 giorni, Salvatore Spataro 14 anni, 9 mesi e 23 giorni in continuazione, Vincenzo Vaglica 15 anni, 6 mesi e 20 giorni in continuazione.

Elenco degli assolti nel processo per spaccio

Assolti Marco Palma e Pasquale Russo, difesi dall’avvocato Giulio Bonanno, Girolamo Celesia, difeso dall’avvocato Enrico Tignini, Tommaso Nicolicchia, avvocato Riccardo Bellotta, Giuseppe Gonfalone, Salvatore Lotà, Giovanni Giardina, avvocato Antonio Turrisi, Salvatore Marsalone, difeso dagli avvocati Mario Bellavista e Fausta Catalano.