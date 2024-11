A29 Palermo-Mazara: incidente stradale, donna ferita e code chilometriche

Incidente stradale sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra le gallerie di Sferracavallo e Isola delle Femmine. Coinvolte due auto nello scontro.

L’Anas fa sapere che ” acausa di un tamponamento che ha coinvolto due vetture sulla A29 “Palermo-Mazara Del Vallo”, in località Torretta ed in direzione Mazara del Vallo, si registrano code e rallentamenti a partire dalla A29 Racc Bis “Raccordo per Via Belgio” dal chilometro 0 al chilometro 5,600 e sulla A29 fra i chilometri 0 e 2,200″.

“Sul posto – dice l’ente gestore dell’autostrada – sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.