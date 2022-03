Il Comune di Favignana assume 10 agenti di polizia municipale per la stagione estiva 2022. Il bando è già online ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Si tratta di un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 10 agenti (istruttori) di polizia municipale categoria C con contratto a tempo parziale e determinato per esigenze temporanee e stagionali.

Gli agenti assunti presteranno servizio presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Favignana indicativamente per il periodo dal 01 giugno 2022 al 30 settembre 2022 per 25 ore settimanali. L’utilizzo sarà determinato in base alla necessità di carattere stagionale attingendo alla graduatoria in ragione della collocazione in posizione utile.

