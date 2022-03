Tragedia sulla statale 115, uomo di 36 anni travolto e ucciso da auto pirata

Travolto e uccido da un’auto pirata. Così è morto Giuseppe Castello, 36 anni. La tragedia è avvenuta ieri sera, poco dopo le 19, in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 115 alla fine del rettilineo chiamato ex banco di prova in contrada Gucciarda.

Castello sarebbe stato investito da un’auto che proveniva da Gela e che viaggiava in direzione di Vittoria e Comiso nel ragusano. L’auto non si è fermata per prestare soccorso. Il 36enne è morto sul colpo.

