Incidente in viale Regione all’altezza di via Perpignano: un ferito e traffico in tilt

Un lunedì mattina nero per la viabilità palermitana a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana. Lo scontro, che ha visto coinvolti due veicoli, si è verificato nella corsia in direzione Trapani, precisamente nei pressi dello svincolo di via Perpignano.
Secondo le prime informazioni, l’impatto ha causato il ferimento lieve di uno dei conducenti. Pesanti, invece, le ripercussioni sulla circolazione: in pochi minuti l’arteria principale della città è piombata nel caos, con lunghe code che si estendono già dal Ponte Corleone.
Sul posto sono attualmente impegnate le pattuglie della Polizia Municipale, al lavoro per gestire il flusso veicolare e procedere con i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.