Allerta meteo gialla lunedì 26 gennaio: piogge e burrasca su Palermo e altre cinque province

Niente tregua dal maltempo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla valido per l’intera giornata di domani, lunedì 26 gennaio. Sei province su nove saranno particolarmente esposte ai disagi: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Agrigento.

Il quadro meteorologico si presenta instabile su tutto il territorio regionale. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con piogge sparse di intensità variabile. In alcune zone non si escludono rovesci più consistenti, seppur di breve durata. A complicare la situazione sarà il sensibile calo delle temperature, che accentuerà la percezione di freddo soprattutto nelle ore serali.

Ma l’elemento da tenere maggiormente sotto controllo sarà il vento. Le correnti dai quadranti occidentali soffieranno con intensità sostenuta, raggiungendo raffiche di burrasca lungo le coste di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Anche le aree prossime ai rilievi saranno interessate da venti forti, con possibili disagi alla circolazione e rischi per strutture leggere e cartellonistica stradale.

Per quanto riguarda le condizioni del mare, lo Stretto di Sicilia si presenterà agitato, mentre gli altri bacini oscilleranno tra mosso e molto mosso. Chi aveva programmato traversate in traghetto o uscite in barca farebbe bene a verificare lo stato dei collegamenti e a rimandare eventuali spostamenti non urgenti.

La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza, in particolare per chi deve mettersi in viaggio o svolgere attività all’aperto. Il consiglio è di limitare gli spostamenti nelle ore più critiche e di tenersi costantemente aggiornati attraverso i canali ufficiali sull’evoluzione delle condizioni meteo.