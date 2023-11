Maltempo in Sicilia, attesi temporali e venti di burrasca: è allerta gialla

La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo e piogge abbondanti nella giornata di domani, sabato 4 novembre. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta meteo gialla su gran parte del territorio siciliano per rischio idrogeologico e idraulico.

Secondo le previsioni, dalla serata di oggi e per le successive 24 ore sono attesi rovesci e temporali sparsi, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere quantitativi moderati soprattutto sui settori orientali dell’isola. Nella notte tra sabato e domenica è previsto in particolare l’arrivo di una linea temporalesca che dovrebbe abbordare la Sicilia da Sud-Ovest, investendo inizialmente le zone occidentali con fenomeni anche di forte intensità.

I meteorologi avvertono che non si escludono nubifragi e colpi di vento sulle aree più esposte. La Protezione Civile invita quindi alla prudenza, limitando gli spostamenti allo stretto necessario e facendo attenzione alle zone costiere o in prossimità di fiumi e torrenti, che potrebbero essere soggetti ad esondazioni improvvise.

Le precipitazioni dovrebbero concentrarsi soprattutto nelle prime ore della giornata, per poi attenuarsi nel corso del pomeriggio. Permangono tuttavia incertezze sulle aree orientali dell’isola, dove i fenomeni temporaleschi più intensi potrebbero estendersi anche nel corso della giornata.

Previsti inoltre venti di burrasca dai quadranti occidentali. Il maltempo di domani conferma l’autunno pienamente in arrivo anche sulla Sicilia, dopo un lungo periodo di temperature superiori alle medie stagionali. La Protezione Civile raccomanda di tenersi costantemente aggiornati sull’evoluzione meteo consultando i bollettini ufficiali e di adottare le buone pratiche di autoprotezione in caso di fenomeni intensi.