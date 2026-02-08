Maltempo in Sicilia da stasera: piogge intense e vento di burrasca, allerta su tutta l’Isola

La tregua è già finita. A partire dalla serata di oggi, domenica 8 febbraio, la Sicilia tornerà nel mirino del maltempo. Una nuova perturbazione atlantica, più intensa delle precedenti, è in arrivo da ovest e colpirà per prima la provincia di Trapani, per poi estendersi rapidamente a tutta l’Isola. Ed è solo l’inizio: i meteorologi annunciano una settimana caratterizzata da un vero e proprio assedio di fronti perturbati.

Le prime piogge raggiungeranno i settori sud-occidentali già in serata, intensificandosi durante la notte con rovesci e locali temporali che attraverseranno la regione da ovest verso est. Le zone occidentali saranno le più colpite, con fenomeni che potranno risultare anche di forte intensità. Nessuna area sarà risparmiata: entro le prime ore di lunedì le precipitazioni interesseranno l’intero territorio regionale.

Nella mattinata di lunedì 9 febbraio è attesa una temporanea attenuazione dei fenomeni, con deboli piogge sparse concentrate soprattutto sui settori meridionali e occidentali. Ma sarà solo una pausa: dal pomeriggio e in serata le precipitazioni torneranno a farsi insistenti, concentrandosi principalmente lungo la fascia settentrionale dell’Isola. Sul resto della regione il cielo si presenterà variabile, tra nubi e schiarite.

Sui rilievi tornerà protagonista la neve. I fiocchi sono attesi a partire dai 1400-1500 metri di quota, imbiancando Madonie, Nebrodi ed Etna. Le temperature subiranno un nuovo calo, riportandosi su valori più consoni alla stagione dopo la parentesi mite dei giorni scorsi.

Ma a destare maggiore preoccupazione sarà ancora una volta il vento. Le correnti ruoteranno dai quadranti occidentali, soffiando con intensità da moderata a forte. Le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca sullo Stretto di Sicilia e sul Tirreno occidentale, rendendo le condizioni particolarmente difficili per la navigazione e per chi deve spostarsi in traghetto.

I mari ne risentiranno pesantemente: molto mossi su tutti i bacini, agitati il Canale di Sicilia e il Tirreno di ponente. Non si escludono mareggiate lungo le coste esposte, con possibili disagi nelle aree portuali e sui litorali più vulnerabili.

Questa perturbazione, avvertono gli esperti, è soltanto la prima di una lunga serie. L’Atlantico continuerà a sfornare fronti perturbati per tutta la settimana, mantenendo la Sicilia in una condizione di instabilità prolungata. Le temperature resteranno in media o leggermente al di sopra, ma il clima sarà tutt’altro che primaverile. Ombrello e pazienza saranno gli accessori indispensabili dei prossimi giorni.