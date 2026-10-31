Intubato sul posto

Drammatico incidente in corso Tukory a Palermo: motociclista di 53 anni gravissimo

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Drammatico incidente in corso Tukory a Palermo: motociclista di 53 anni gravissimo

Una mattina di paura a Palermo: intorno alle 7, in corso Tukory, un uomo di 53 anni, indicato con le iniziali T.A., è rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua moto e un camion. Ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Civico.

Intubato sul posto, poi la corsa al Civico

I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti e hanno trovato il 53enne in condizioni tali da rendere necessaria l’intubazione direttamente sull’asfalto. Stabilizzato il paziente, l’ambulanza lo ha trasferito d’urgenza al Civico, dove i medici lo tengono sotto stretto monitoraggio. Il quadro clinico, al momento, resta grave.

E il secondo uomo?

Con il motociclista, a quanto pare, c’era un passeggero. Anche lui ha riportato una ferita alla testa, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il camion era fermo o in marcia?

È la domanda che resta senza risposta. Non è ancora chiaro se il mezzo pesante fosse in sosta o in movimento nel momento dell’impatto, ed è proprio da questo dettaglio che dipenderà gran parte della ricostruzione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi di rito. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dello schianto e le eventuali responsabilità.

Per ora a parlare è solo l’asfalto: le risposte sulla dinamica arriveranno dai rilievi e dalle verifiche degli investigatori.

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