Omicidio a Palermo in piazza Principe di Camporeale, uomo ucciso con quattro colpi di pistola

Palermo, 15 settembre 2025 – Il silenzio di una serata palermitana è stato squarciato dal frastuono di colpi d’arma da fuoco. Un uomo è stato brutalmente assassinato in piazza Principe di Camporeale, un’area nevralgica della città, lasciando dietro di sé una scia di sangue e interrogativi. L’agguato, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha gettato nel panico i residenti e i passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata raggiunta da quattro proiettili che non le hanno lasciato scampo. Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118. Gli operatori hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo, ma ogni sforzo si è rivelato vano. [[1]]( Il decesso è stato constatato poco dopo, sul selciato della piazza trasformata in una scena del crimine.

Sul luogo della sparatoria sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi della scientifica. Gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e risalire all’identità del o dei responsabili. Al momento, nessuna pista è esclusa, e si scava nella vita della vittima alla ricerca di un possibile movente. La Polizia sta conducendo le indagini per fare luce su questo ennesimo, tragico fatto di sangue che scuote il capoluogo siciliano.