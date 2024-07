Omicidio a Biancavilla, ventenne ucciso a colpi di pistola

Un ragazzo di vent’anni è stato ucciso a Biancavilla, in provincia di Catania, raggiunto da diversi colpi di pistola. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato ferito mortalmente da ignoti e poi trasportato con un’auto privata all’ospedale di Biancavilla, dove però sarebbe giunto già cadavere. I medici avrebbero tentato disperatamente di salvargli la vita, ma senza successo.

Sono ancora poche e frammentarie le informazioni sulla dinamica e il movente dell’omicidio. Una delle piste investigative al vaglio dei Carabinieri della stazione di Biancavilla e della compagnia di Paternò, che si stanno occupando delle indagini, è quella di un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e i contatti avuti prima dell’agguato, per risalire ai responsabili del delitto e comprenderne le cause. Al momento, però, movente e autori del fatto restano avvolti dal mistero. Le indagini sono appena cominciate e proseguiranno a ritmo serrato nelle prossime ore per fare luce sull’omicidio.