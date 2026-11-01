Schianto all’alba con la moto rubata in corso Tukory, due uomini gravissimi

Una maxi moto, due uomini in sella e uno schianto contro un camion in sosta: all’alba di ieri corso Tukory, a Palermo, è stato teatro di un incidente dopo il quale P.A., 53 anni, e L.F., 42, sono ricoverati in prognosi riservata. A complicare la vicenda c’è un dettaglio emerso subito dopo: la Yamaha V-Max su cui viaggiavano risulta rubata.

Erano circa le 6,30 e la moto aveva appena superato l’incrocio con via del Vespro. Secondo la prima ricostruzione della sezione Infortunistica della polizia municipale, coordinata dal commissario Gaspare Iannì, il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire ed è finito contro lo spigolo posteriore destro di un camion parcheggiato sul lato sinistro della carreggiata.

L’urto è stato violento e i due sono stati sbalzati sull’asfalto, riportando ferite gravi. L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Dopo le prime cure, i sanitari hanno trasportato i feriti in ospedale su due mezzi diversi: P.A. al Civico, L.F. al Policlinico.

Da dove arrivava quella Yamaha?

Intanto gli agenti dell’infortunistica sono rimasti in strada per diverse ore a eseguire i rilievi, sotto la direzione del comandante Angelo Colucciello. Al termine delle operazioni, la moto e il camion sono stati posti sotto sequestro. Gli accertamenti dovranno chiarire perché il conducente abbia perso il controllo e se esistano altri elementi capaci di spiegare lo schianto.

Il particolare su cui si concentrano le indagini è un altro: la Yamaha sarebbe stata rubata da un garage nei pressi di corso Calatafimi. Resta da stabilire quando sia avvenuto il furto e se la moto sia arrivata in corso Tukory subito dopo essere stata prelevata dal posteggio, che si trova poco distante. n bbbbSul furto indaga anche la polizia, che sta cercando di ricostruire le circostanze del colpo e gli spostamenti del mezzo prima dell’incidente.