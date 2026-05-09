Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola in auto al Cep: vittima un 34enne

Un uomo di 34 anni, Placido Barrile, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio all’interno di una Smart parcheggiata in viale Michelangelo, nel rione Cep di Palermo, nei pressi della delegazione comunale di via Paladini.

A dare l’allarme è stato il fratello della vittima. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto ma non hanno potuto fare nulla: Barrile era già morto.

Sul volto dell’uomo erano visibili i segni di diversi colpi di pistola. L’ipotesi investigativa più accreditata è quella di un agguato: la vittima sarebbe stata colpita a più riprese al volto e alla testa mentre si trovava a bordo dell’auto. I carabinieri hanno transennato l’area e avviato i rilievi del caso.