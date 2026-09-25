Cronaca

Orrore a Palermo, calcio al petto per una sfida social, anziano con due costole rotte

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Due costole fratturate e trenta giorni di prognosi per un anziano di 71 anni, aggredito senza motivo apparente a pochi passi dallo stadio Barbera. È accaduto sabato scorso in viale del Fante, poco prima del calcio d’inizio di Palermo-Padova, quando un ragazzino di circa 15 anni ha colpito con un calcio al petto il pensionato, facendolo cadere a terra.

Sul posto, a pochi metri di distanza, si trovava un complice che riprendeva la scena con il cellulare. Un dettaglio che ha subito indirizzato le indagini verso l’ipotesi di una sfida nata sui social network, con l’obiettivo di filmare l’aggressione e diffonderla online per ottenere visualizzazioni.

L’aggressione vicino alla fermata Amat

Il settantunenne, residente a Sferracavallo, si trovava in prossimità di una fermata dell’Amat non lontano dallo stadio quando è stato avvicinato dal minorenne. Non ci sarebbe stata alcuna discussione tra i due prima del gesto: il ragazzo lo avrebbe colpito al torace senza preavviso, facendolo rovinare sull’asfalto. Dopo essersi ripreso, l’uomo è riuscito a rientrare autonomamente a casa, ma il perdurare dei dolori lo ha spinto a recarsi al pronto soccorso di Villa Sofia.

Accertata la frattura di due costole

Gli accertamenti medici hanno confermato la frattura di due costole, con una prognosi di trenta giorni. I sanitari hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei due giovani coinvolti nell’episodio: l’autore materiale del calcio e il complice che ha ripreso la scena con il telefonino.

Gli investigatori stanno ora passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dello stadio, che potrebbero fornire elementi utili a identificare i responsabili. Resta da chiarire se dietro il gesto ci sia effettivamente la cosiddetta challenge, la pratica diffusa sui social che consiste nell’aggredire persone sconosciute per documentare la violenza con il cellulare e raccogliere consensi online.

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