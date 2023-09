La magnifica esibizione della palermitana Simona Bonura a X-Factor: standing ovation e lacrime (VIDEO)

La diciottenne palermitana Simona Bonura ha letteralmente incantato pubblico e giuria nel corso della sua esibizione sul palco di X-Factor, andata in onda durante la puntata di giovedì sera. La giovane cantante si è presentata con l’intensa “L’Addio” di Franco Battiato, nella celebre versione di Giuni Russo, suscitando un’ondata di emozioni tra i giudici Ambra Angiolini e Morgan, visibilmente commossi.

Performance da brividi sul palco di X-Factor

Simona, nonostante la giovane età, ha dimostrato fin da subito una musicalità e una padronanza del palco da vera professionista, nonostante abbia ammesso di non aver mai studiato canto. La sua voce delicata ma allo stesso tempo graffiante ha donato nuova linfa al capolavoro di Battiato, con un’interpretazione toccante che ha conquistato tutti.

Unanime il sì della giuria per i Live Show

Il pubblico si è alzato in piedi per applaudire calorosamente la performance della ragazza, che sul finale è riuscita a malapena a trattenere le lacrime. “Il talento è una gran bella cosa”, ha commentato una Ambra Angiolini visibilmente emozionata, con gli occhi lucidi. Anche Morgan si è lasciato andare ad un lungo applauso, visibilmente colpito dall’esibizione della giovanissima concorrente.

I quattro giudici di X-Factor hanno espresso all’unanimità il loro “sì” per Simona Bonura, consegnandole di fatto il passaggio del turno e l’accesso ai Bootcamp, tappa intermedia verso la fase dei Live Show. Un traguardo straordinario per la diciottenne palermitana, il cui sogno musicale sembra davvero prendere forma grazie al talent show di Sky.

La passione per il canto coltivata fin da bambina

La ragazza ha confessato di coltivare la passione per il canto fin da bambina, quando cantava così tanto da ritrovarsi completamente afona. Ora finalmente ha l’opportunità di mostrare a tutti il suo straordinario talento, con una voce delicata ma allo stesso tempo potente, in grado di far vibrare le corde dell’anima.

La commozione di Ambra Angiolini e l’entusiasmo di Morgan sono il segno tangibile di come Simona Bonura abbia già conquistato tutti. Il suo percorso a X-Factor è solo all’inizio, ma sembra proprio che per la giovane palermitana si prospetti un brillante futuro nel panorama musicale italiano.