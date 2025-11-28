X Factor 2025, la siciliana Delia è in finale: standing ovation per la confessione sulle violenze

La corsa verso il titolo di X Factor 2025 ha una protagonista assoluta e parla siciliano. Nella tesa semifinale dello show Sky Original, Delia ha staccato il pass per l’attesissima finale che si terrà giovedì 4 dicembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Ma quella della cantante di Paternò non è stata solo una vittoria artistica: è stata una liberazione emotiva che ha lasciato il segno.

Il coraggio della verità: “Mi accontentavo e subivo”

Il momento clou della serata è arrivato durante la seconda manche. Delia ha deciso di mettersi a nudo prima di intonare un classico della musica italiana, “Sei bellissima” di Loredana Bertè. Con la voce rotta dall’emozione, l’artista ha spiegato perché quel brano fosse così doloroso per lei: «Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo».

Non una semplice cover, ma una dedica alla se stessa del passato, quella intrappolata in una relazione dove l’amore era sbilanciato e l’umiliazione quotidiana. «Sono ferite che, quando le guardi, non hanno ancora una cicatrice», ha confessato Delia prima di trasformare quel dolore in musica. La sua interpretazione ha scosso la X Factor Arena, culminata in una standing ovation liberatoria. Visibilmente toccata la giudice Paola Iezzi: «Hai emozionato tutti, ho ancora la pelle d’oca. Spero che le persone ti ascoltino davvero, perché hai tanto da offrire». Orgoglioso il suo coach, Jake La Furia, che ha sottolineato la straordinaria crescita umana e artistica della sua allieva.

Chi è Delia Buglisi: dal conservatorio al dialetto siciliano

Classe 1999, nata a Catania ma originaria di Paternò, Delia Buglisi non è un’improvvisata. Dietro l’emotività c’è una solidissima formazione: oltre dodici anni di studio del pianoforte, un diploma e una laurea al Conservatorio Vincenzo Bellini. La sua cifra stilistica è unica: unisce la tecnica classica alla visceralità del dialetto siciliano, creando un ponte tra tradizione e modernità che ha convinto tutti fin dal primo giorno.

Il suo percorso a X Factor è stato netto. Tutto è iniziato con quella coraggiosa cover di “Sakura” di Rosalía alle audizioni, arricchita da una strofa in siciliano, che le valse l’X Pass di Jake La Furia. Da lì, una serie di conferme, fino alla presentazione dell’inedito “Sicilia Bedda“, un brano che profuma di casa, radici e nostalgia. Delia ha dimostrato di non essere solo una brava interprete, ma una cantautrice capace di restare autentica anche sotto i riflettori di un grande show televisivo. Ora, per lei, manca solo l’ultimo miglio sotto il cielo di Napoli.