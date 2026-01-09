Salute e Sanità

Continua la somministrazione dei vaccini antinfluenzali al Policlinico di Palermo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Prosegue senza sosta al Policlinico “Paolo Giaccone” la campagna vaccinale antinfluenzale, potenziata in risposta all’emergenza che, nei giorni scorsi, ha determinato un significativo sovraffollamento dei Pronto Soccorso in tutta la Regione.

Il rafforzamento della vaccinazione rientra tra le iniziative tempestivamente disposte dalla Direttrice Generale Maria Grazia Furnari nell’ambito della task force dedicata alla gestione dell’emergenza influenzale e del sovraffollamento del Pronto Soccorso, aggravato dall’aumento stagionale degli accessi e dalle complicanze respiratorie legate all’epidemia in corso. Iniziative che stannno dando i primi positivi risultati.

La Direzione ha richiesto la massima collaborazione di tutte le Unità Operative al fine di proseguire e potenziare la campagna vaccinale interna. L’attività viene svolta attraverso équipe dedicate, incaricate della somministrazione del vaccino direttamente al letto dei pazienti ricoverati, oltre che a tutto il personale sanitario non ancora vaccinato.

“Invitiamo tutto il personale ad aderire alla vaccinazione antinfluenzale – sottolinea la DG – considerata una misura fondamentale di prevenzione e tutela della salute individuale e collettiva, nonché di protezione dei pazienti assistiti. Allo stesso tempo, invitiamo gli operatori a proporre ai pazienti, al momento della dimissione, la vaccinazione antinfluenzale da effettuare presso i centri vaccinali o presso i Medici di Medicina Generale”.

