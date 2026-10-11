Salute e Sanità

Occhi sotto la lente al PTA Albanese, in due giorni 289 controlli gratuiti

di Redazione Web
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Due giornate di screening oculistico gratuito, organizzate dall’ASP di Palermo al PTA E. Albanese in occasione della Giornata mondiale della vista, hanno totalizzato 289 prestazioni tra bambini e adulti. L’obiettivo era scoprire per tempo i difetti visivi, prima che possano incidere sullo sviluppo della vista dei più piccoli, e orientare chi ne ha bisogno verso gli accertamenti più adatti.

Il bilancio delle due giornate di prevenzione

L’attività straordinaria, promossa dall’Azienda sanitaria provinciale, si è svolta negli ambulatori del PTA Albanese e ha avuto un doppio scopo: riconoscere in anticipo i problemi di vista nell’età dello sviluppo e individuare i disturbi della popolazione adulta, indirizzando chi aveva necessità verso i percorsi diagnostici appropriati.

135 bambini sottoposti a screening visivo

Grande attenzione è stata riservata ai più piccoli. Sono 135 i bambini che hanno fatto lo screening visivo, mentre 48 sono stati sottoposti a una visita oculistica completa. Gli esami hanno permesso di scoprire difetti di rifrazione e lievi anomalie anche in assenza di sintomi evidenti.

Ambliopia, occhiali gratuiti per cinque bambini

Per cinque bambini con ambliopia, il cosiddetto “occhio pigro”, è scattata la procedura per la prescrizione degli occhiali gratuiti, come previsto dalla normativa in vigore.

Adulti: 106 screening e 16 approfondimenti

All’iniziativa hanno partecipato anche gli adulti: 106 persone hanno effettuato lo screening e hanno ricevuto la prescrizione delle correzioni necessarie per i difetti di rifrazione emersi. Sedici pazienti sono stati invece indirizzati a successivi appuntamenti nello stesso ambulatorio, per ulteriori approfondimenti diagnostici.

Gli ambulatori di Oculistica territoriale

I controlli sono stati eseguiti negli ambulatori dell’UOS di Oculistica territoriale del PTA Albanese, diretta da Egidio Gonzales, nell’ambito delle iniziative di prevenzione promosse dall’Asp. L’apertura straordinaria ha garantito un accesso diretto al servizio, senza incidere sulla normale attività assistenziale.

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