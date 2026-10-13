Palermo, assaltano il Paghi poco, Carabinieri sventano il colpo

Cinque persone hanno provato a portare via la cassaforte del supermercato Paghi Poco di via Brunelleschi, a Palermo, puntando a un bottino di circa 60mila euro. Il piano è fallito nel cuore della notte, quando sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile: i cinque sono scappati senza il bottino.

Serranda forzata e corda collegata a un’auto

L’azione è scattata intorno alle 3. I malviventi hanno forzato la serranda del supermercato e sono entrati nei locali. Per impossessarsi della cassaforte hanno fatto ricorso a una corda collegata a un’automobile.

L’arrivo dei militari e la fuga della banda

A interrompere il colpo sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Con i militari sul posto, i cinque si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. I mezzi utilizzati per l’assalto sono stati lasciati nelle vicinanze del supermercato.

Recuperato il bottino, indagini sui responsabili

I carabinieri hanno recuperato la refurtiva che la banda cercava di portare via, per un valore di circa 60mila euro. Le indagini proseguono per identificare i responsabili.