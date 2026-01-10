Palermo, assaltano l’Eurospin ma arrivano le guardie: colpo fallito

Blitz notturno all’Eurospin di via Perpignano, ma i malviventi sono stati costretti alla fuga senza bottino. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 3, quando due individui si sono intrufolati all’interno del punto vendita con l’obiettivo di portare via merce.

I due hanno fatto irruzione nei locali del supermercato e hanno iniziato a smontare scaffalature e a preparare scatole di prodotti alimentari da asportare. La loro azione, però, non è passata inosservata: le guardie giurate della Sicurtransport, che monitoravano la zona, hanno subito notato movimenti sospetti e hanno allertato il 112, comunicando la presenza di due persone all’interno dell’esercizio commerciale.

Quando i carabinieri sono giunti sul luogo, i ladri avevano già abbandonato precipitosamente la scena, lasciando sul retro del supermercato tutto il materiale che avevano preparato per il colpo: scaffali smontati e numerose confezioni di generi alimentari pronte per essere caricate.

I militari dell’Arma hanno effettuato tutti i rilievi del caso e dato il via alle indagini per identificare i responsabili del tentato colpo. Un elemento cruciale per le investigazioni sarà rappresentato dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nel supermercato, che potrebbero fornire elementi utili per risalire all’identità dei due fuggitivi.

Si tratta dell’ennesimo tentativo di furto ai danni di supermercati che si registra nel capoluogo siciliano, un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra i commercianti della città.