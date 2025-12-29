Cronaca

Palermo, assaltano il “Paghi Poco” calandosi dal tetto: arrestato uno dei banditi

di Redazione Web
Colpo sventato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre al supermercato “Paghi Poco” in via Tommaso Natale. Alle prime luci dell’alba, verso le 4 del mattino, almeno tre banditi hanno fatto irruzione nel punto vendita calandosi dal tetto dell’edificio.

Una volta penetrati all’interno dell’esercizio commerciale, i malintenzionati hanno provato a scassinare la cassaforte servendosi di un flex, ma il tentativo è stato bloccato grazie al rapido arrivo dei carabinieri.

Alla vista dei militari, il trio si è lanciato in una precipitosa fuga. Uno dei tre, un soggetto già conosciuto agli inquirenti, è stato bloccato e tratto in arresto, finendo poi dietro le sbarre del carcere Pagliarelli. Gli altri due complici sono invece riusciti a dileguarsi.

I carabinieri stanno ora analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e installate all’interno del supermercato per dare un volto e un nome ai fuggitivi.

