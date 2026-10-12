Tre lauree con 110 e lode, Viviana da Palermo premiata alla Camera

Tre lauree, tutte concluse con 110 e lode, e adesso un riconoscimento nazionale consegnato all’interno delle istituzioni. Viviana Francesca Costanza, giovane palermitana, ha ricevuto lo scorso 7 ottobre alla Camera dei Deputati, a Roma, il Premio America Giovani per il talento universitario, il premio che la Fondazione Italia USA dedica ai neolaureati d’eccellenza degli atenei italiani. Insieme al riconoscimento le è stata assegnata anche una borsa di studio per il Master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

A rendere nota la notizia è stata la stessa Costanza, che ha ripercorso le tappe di un cammino accademico svolto interamente all’Università degli Studi di Palermo. Lo scorso marzo la giovane ha conseguito la sua terza laurea, una triennale in Economia e Amministrazione Aziendale, conclusa con la votazione di 110 e lode. In precedenza, nello stesso Ateneo, aveva già ottenuto una laurea magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali e una laurea triennale in Lingue e Letterature – Studi Interculturali, anche queste con 110 e lode. Si tratta di tre corsi di laurea diversi, due di area linguistica e uno di area economico-aziendale.

Il Premio America Giovani della Fondazione Italia USA

Il Premio America Giovani per il talento universitario è promosso dalla Fondazione Italia USA ed è rivolto alle neolaureate e ai neolaureati meritevoli delle università italiane. Affianca il Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle personalità di chiara fama internazionale, e ogni anno punta a valorizzare mille talenti del Paese. Sono giovani con un percorso universitario d’eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, che intende sostenerli in modo concreto nell’ingresso nel mondo del lavoro globale e di fronte alle sfide internazionali. Il premio si rivolge quindi a chi ha concluso da poco gli studi con risultati di rilievo.

Pergamena e borsa di studio per il master online

I premiati ricevono una pergamena, consegnata nel corso di una cerimonia istituzionale a Roma, alla Camera dei Deputati. Il riconoscimento non si limita però all’attestato: ai giovani viene assegnata una borsa di studio a copertura totale, che permette di frequentare gratuitamente il master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. È lo stesso percorso formativo che Costanza potrà seguire grazie al premio. Per i vincitori, quindi, il riconoscimento si traduce in un’opportunità di formazione senza costi.

Come vengono scelti i vincitori

Per il Premio America Giovani non sono possibili autocandidature. A individuare i vincitori è direttamente la Fondazione Italia USA, che attinge alla banca dati delle università italiane e seleziona le neolaureate e i neolaureati con un piano di studi affine ai propri interessi. Le vincitrici e i vincitori partecipano poi alla cerimonia di premiazione nel Parlamento italiano. Chi viene premiato, dunque, non ha presentato alcuna domanda: la scelta parte dai dati accademici custoditi negli atenei.

La selezione si fonda su più parametri che misurano il talento accademico. Tra questi figurano il punteggio di laurea, l’età in cui è stato conseguito il titolo, la media degli esami e la data della sessione di laurea. Vengono considerate anche le eventuali esperienze all’estero, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative tra i laureati, in modo da costruire un quadro complessivo del percorso di ciascuno.

Un percorso di eccellenza tra lingue ed economia

Il cammino di Viviana Francesca Costanza ha attraversato studi linguistici, traduzione per le relazioni internazionali ed economia aziendale, sempre nello stesso Ateneo palermitano e sempre con il massimo dei voti e la lode. Il Premio America Giovani ricevuto alla Camera dei Deputati porta ora questo percorso a un livello nazionale e apre alla giovane la strada del master della Fondazione Italia USA, interamente coperto dalla borsa di studio.