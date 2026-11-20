Oscar 1965 è di nuovo tra le migliori pasticcerie d’Italia. Nell’edizione 2027 della guida Pasticcerie d’Italia del Gambero Rosso, la storica insegna palermitana di via Mariano Migliaccio ha ricevuto il Premio Speciale Pasticceria e Territorio, un riconoscimento che guarda al rapporto tra un laboratorio dolciario e la città in cui lavora.

Il premio è andato a una realtà che da oltre sessant’anni fa parte della vita di Palermo. Il riconoscimento premia la capacità di mantenere vive le ricette dolciarie della tradizione siciliana e di rileggerle con sguardo nuovo, grazie a un lavoro di ricerca costante, a ingredienti di alto livello e a un legame con il capoluogo che negli anni è rimasto saldo.

La notizia è stata accolta con grande emozione in casa Oscar. A raccontarlo è la stessa famiglia, che ha affidato ai canali social ufficiali della pasticceria un messaggio rivolto ai collaboratori e ai tanti clienti affezionati.

Le parole della famiglia Oscar

Il testo si apre con la gioia per il traguardo e per la conferma tra le eccellenze del settore:

“Siamo felici e orgogliosi di essere ancora una volta tra le migliori pasticcerie d’Italia nella guida Pasticcerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso e di aver ricevuto oggi il prestigioso Premio Speciale Pasticceria e Territorio.”

Subito dopo, gli autori del messaggio spiegano perché questo premio abbia per loro un significato speciale, legato proprio a ciò che la guida ha scelto di valorizzare:

“Un riconoscimento che ci emoziona particolarmente perché premia il nostro legame con Palermo, la capacità di custodire e interpretare la tradizione dolciaria siciliana, mantenendo sempre al centro la qualità, la passione e la ricerca.”

Una storia che parte dal 1965

Il passaggio più personale riguarda il rapporto con la città, che la famiglia fa risalire all’anno di nascita dell’attività e racconta attraverso i ricordi di chi la sceglie da generazioni:

“Dal 1965, la nostra è una storia d’amore con Palermo, fatta di sapori, ricordi e generazioni che continuano a sceglierci e a darci fiducia.”

Il riconoscimento, aggiungono, non appartiene a una sola persona. Il valore del risultato viene condiviso con l’intero nucleo familiare e con chi, giorno dopo giorno, lavora perché quella tradizione continui:

“Questo premio è un motivo di grande orgoglio per tutta la famiglia Oscar e per chi, ogni giorno, contribuisce a portare avanti questa storia.”

Il ringraziamento finale

La chiusura del messaggio è dedicata ai ringraziamenti. Il primo va al Gambero Rosso, per il premio ricevuto, il secondo a quanti, secondo la famiglia, sono parte di questa storia, e il testo si conclude con il nome della pasticceria:

“Grazie al Gambero Rosso per questo importante riconoscimento e grazie a tutti voi che ne siete parte. Oscar 1965, una storia di dolcezza che continua.”

Per Oscar 1965 il Premio Speciale Pasticceria e Territorio si aggiunge così a una presenza che nella guida non è nuova: è la stessa famiglia a sottolineare di essere tra le migliori pasticcerie d’Italia non per la prima volta. Un risultato che, nelle parole della famiglia, conferma una strada fatta di qualità, passione e ricerca, e di un rapporto con Palermo che continua da più di sessant’anni.