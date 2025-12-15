La scrittrice siciliana Giusi Russo vince il Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella. Premiata in Campidoglio a Roma

Prestigioso riconoscimento per la scrittrice siciliana Giusi Russo, proclamata vincitrice della IX edizione del Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella nella sezione libri editi. Alla cerimonia- che si è svolta nel pomeriggio di sabato 13 dicembre, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma- l’autrice è stata premiata per la qualità della scrittura del suo ultimo romanzo “Di notte, solo di notte”, una commovente opera che scava nel profondo il drammatico tema della violenza sulle donne.

Nato nel 2015 e dedicato alla memoria dell’opera e dell’impegno di Piersanti Mattarella- Presidente della Regione Siciliana assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980- il Premio è stato istituito dall’Onlus Memoria nel Cuore con l’obiettivo di promuovere opere “che valorizzano l’impegno civile e la resistenza sociale in letteratura e nel giornalismo”, con sezioni dedicate a libri di inchiesta, editi e inediti, riconoscendo autori e giornalisti di eccellenza in diverse categorie. Quest’anno, considerato lo stop forzato nell’anno della pandemia, è stata celebrata la sua nona edizione.

“Sono profondamente lusingata ed onorata di ricevere un premio nel nome e in memoria di una figura di prima grandezza come Piersanti Mattarella- ha dichiarato Giusi Russo, visibilmente commossa alla consegna della targa premio- È un riconoscimento che vivo con particolare intensità emotiva per le mie radici siciliane. In quanto palermitana conservo un ricordo vivissimo di quegli anni drammatici, illuminati tuttavia dall’impegno e dall’esempio virtuoso di uomini come Piersanti Mattarella, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

“È un premio- ha poi concluso la scrittrice- che interpreto come un’esortazione a proseguire con impegno nel sociale. Sono una scrittrice, ma soprattutto un’insegnante, e credo profondamente nell’importanza dell’educazione come strumento di crescita civile”.

Alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e del giornalismo, è stato il Presidente del Premio, Dottor Orazio Santagati, a condurre l’evento di premiazione e a consegnare le targhe ai vincitori delle varie sezioni individuate dalla giuria. Un momento di alto valore simbolico che ha sottolineato l’importanza della parola scritta come strumento di verità, memoria e responsabilità sociale.

Il romanzo “Di notte, solo di notte”, scritto da Giusi Russo e pubblicato per la prima volta nel 2021, edito da Rossini Gruppo Santelli, è stato già finalista del Premio Internazionale Dostoevskij nel 2021, nel 2022 ha vinto anche il Premio letterario giornalistico Nadia Toffa e, nel 2024, ha ricevuto la menzione speciale da Casa Sanremo Writers.