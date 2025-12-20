Cronaca

Incidente sulla statale 186 di Monreale: auto si scontra con una mucca, morto l’animale

Violento incidente sulla strada statale 186 che collega Monreale a Partinico: un automobilista al volante di una vettura ha impattato contro un bovino che sostava sulla sede stradale, all’altezza del km 16 in località Giacalone. La collisione si è rivelata fatale per l’animale.

Il sinistro ha creato serie ripercussioni sulla viabilità. I carabinieri sono giunti per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica e per gestire il flusso veicolare. Ancora da chiarire le condizioni di salute dell’automobilista coinvolto nel tamponamento, attualmente sotto osservazione.

Per consentire la rimozione della carcassa del bovino e ripristinare le condizioni di sicurezza del tracciato, la statale 186 è stata interdetta al transito per parecchie ore.

