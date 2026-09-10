Cronaca

Incidente mortale nel Ragusano: 15enne perde il controllo del ciclomotore e si scontra con un’auto

di Redazione Web
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Dramma a Modica: 15enne perde la vita in scooter. Fatale lo scontro lungo la strada della Michelica
Un tragico sinistro stradale si è consumato nel pomeriggio di oggi nel territorio di Modica, in provincia di Ragusa. A perdere la vita è stato un giovanissimo di quindici anni, deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nell’impatto con un’automobile lungo la via della Michelica.

Il minore si trovava alla guida di un ciclomotore diretto verso il centro cittadino quando, nell’affrontare una curva, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo ed è rovinato a terra. A causa della caduta, il ragazzo è scivolato nella carreggiata opposta proprio mentre sopraggiungeva un’autovettura, rendendo del tutto inevitabile il violento scontro.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul luogo dell’incidente sono giunte le ambulanze del 118 ed è stato allertato l’elisoccorso per un eventuale trasporto d’urgenza. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il quindicenne sul posto, ma ogni intervento si è purtroppo rivelato vano, consentendo solo la constatazione del decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica della perdita di controllo del mezzo.

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