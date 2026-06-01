CataniaCronacaIn primo piano

Massacrata dal marito, Alessandra Bruno è morta a 49 anni dopo giorni di agonia

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Massacrata dal marito, Alessandra Bruno è morta a 49 anni dopo giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni brutalmente picchiata dal marito nella loro casa di Misterbianco: i medici del Garibaldi di Catania ne hanno dichiarato la morte cerebrale oggi pomeriggio. Il violento episodio, avvenuto tra venerdì e sabato scorsi, segna ora una svolta drammatica per la comunità catanese.

Dopo il decesso, la posizione del marito, il cinquantatreenne Salvatore Mallamo già arrestato per tentato femminicidio, si aggrava sensibilmente. A dare l’allarme, lo scorso weekend, era stata la figlia maggiorenne della coppia, che aveva subito contattato i carabinieri dopo la violenta lite domestica. Nonostante il delicato intervento chirurgico a cui era stata sottoposta per le gravi ferite riportate alla testa, per la donna non c’è stato nulla da fare. È stato reso noto, inoltre, che gli organi di Alessandra Bruno verranno donati.

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha disposto l’annullamento di tutte le cerimonie civili previste per la Festa della Repubblica, inclusa l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, in segno di profondo cordoglio per la vittima.
L’amministrazione ha inoltre aderito all’appello della parrocchia “San Massimiliano Kolbe” per una fiaccolata di solidarietà.

Il corteo si terrà mercoledì 3 giugno, con partenza alle 19:30 dalla chiesa parrocchiale, per attraversare le strade del quartiere Belsito. Resta ora il dolore di un’intera città che si prepara a ricordare Alessandra in un momento di silenzioso raccoglimento.

Consigliati per te

  1. Morto Bruno Contrada a 94 anni: ex funzionario dei servizi segreti, funerali sabato a Palermo
  2. Travolta da tir in via Pitrè, muore Maria D’Amico a 42 anni dopo 3 settimane di agonia
  3. Gherda Caruso trovata morta in casa a Palermo, il marito indagato: «Non l’ho uccisa io»
  4. Schianto tra scooter e auto: donna morta, marito ferito
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Tragico incidente a Pantelleria, 52enne in coma al Civico di Palermo
Cronaca Trapani
Schianto sulla statale 115 tra Maserati e Lancia Y: cinque feriti, tra loro un bambino
Schianto sulla statale 115 tra Maserati e Lancia Y: cinque feriti, tra loro un bambino
Agrigento Cronaca
Torna in Sicilia dalla Germania per sistemare casa, cade dal serbatoio e muore
Torna in Sicilia dalla Germania per sistemare casa, cade dal serbatoio e muore
Cronaca Siracusa
Bambino si perde in spiaggia a Lascari: ritrovato dai carabinieri
Bambino si perde in spiaggia a Lascari: ritrovato dai carabinieri
Cronaca
Intimidazione a Monreale, proiettili sotto i lucchetti di un locale in via Venero
Cronaca In primo piano Palermo