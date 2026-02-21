Carnevale Jatino, maxi controlli dei carabinieri: sequestrati due coltelli, denunciato anziano e segnalato 14enne per droga

La diciottesima edizione del “Baccanales – Carnevale Jatino” si è svolta all’insegna della sicurezza, con i carabinieri schierati in forze per tenere alta la guardia durante i festeggiamenti. Le stazioni di San Giuseppe Jato e San Cipirello hanno potenziato i servizi di ordine pubblico, puntando soprattutto sulla prevenzione dei reati di strada e sul contrasto allo spaccio di droga nelle zone della movida.

Il bilancio dei controlli ha fatto emergere una serie di irregolarità che hanno reso necessario l’intervento immediato dell’Arma. Il caso più eclatante ha riguardato un settantacinquenne residente a San Cipirello, denunciato a piede libero perché trovato nel territorio di San Giuseppe Jato in violazione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a cui era sottoposto, e senza alcuna autorizzazione a spostarsi.

Sul fronte delle sostanze stupefacenti e dell’alcol, i controlli hanno tirato in ballo anche i più giovani. Un ragazzino di appena 14 anni è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come consumatore di droga. Altre quattro persone, con un’età compresa tra i 15 e i 36 anni, sono invece state multate per aver bevuto da bottiglie di vetro sulla pubblica via, in spregio all’ordinanza sindacale emanata dal Comune di San Cipirello proprio per scongiurare i rischi legati ai frammenti di vetro durante la manifestazione.

Nel corso dei pattugliamenti a piedi nelle zone più frequentate, i militari hanno rinvenuto e messo sotto sequestro due coltelli, rispettivamente di 20 e 30 centimetri, trovati abbandonati sul manto stradale. Con ogni probabilità erano stati gettati da qualcuno che, accortosi dei controlli, aveva preferito disfarsene prima di essere fermato. Grazie a questa presenza capillare delle forze dell’ordine, la festa ha potuto proseguire senza intoppi, garantendo ai partecipanti un clima tranquillo in tutti i principali punti di ritrovo.