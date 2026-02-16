Arriva il volo Wizz Air da Palermo a Skopje, la Macedonia è più vicina

Wizz Air, la compagna che ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia lo scorso anno e che ha appena annunciato il ritorno del capoluogo nel network delle sue basi, arricchisce ancora una volta lo scalo puntando la bussola dei passeggeri palermitani verso perle nascoste. In stretta collaborazione con Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, il vettore annuncia oggi la nuova rotta Palermo-Skopje: un collegamento strategico che, grazie alla frequenza di tre voli settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), intercetta il desiderio di mete alternative e autentiche, lontano dai soliti circuiti.

Skopje si propone come una delle capitali più intriganti e inaspettate del panorama europeo, un mosaico urbano dove il fascino ottomano convive con l’imponenza dell’architettura brutalista e neoclassica. Con l’apertura di questo nuovo asse, Wizz Air offre la chiave d’accesso diretta al cuore pulsante dei Balcani: una città in perenne trasformazione, celebre per la sua vivacità culturale e le sue scenografie monumentali. La programmazione trisettimanale e il prezzo della tratta trasformano questa meta inedita in un’opportunità concreta e flessibile e accessibile, ideale sia per un city-break all’insegna della scoperta, sia come punto di partenza strategico per un viaggio più ampio verso l’Est Europa.

Il countdown per il decollo inizia oggi: i biglietti sono ufficialmente in vendita da oggi, 16 febbraio, con il primo volo in partenza il 15 luglio 2026. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da €29,99.

Il viaggio sarà operato tramite gli Airbus A321neo, velivoli che rappresentano lo stato dell’arte dell’ingegneria aeronautica. La flotta Wizz Air in Italia, tra le più giovani al mondo e interamente composta dagli Airbus A321 neo, garantisce un’esperienza di bordo superiore che offre consumi ridotti, maggiore efficienza e un comfort migliorato a bordo[1], confermando l’impegno della compagnia verso l’efficienza e la decarbonizzazione.

Il lancio di Skopje è solo l’ultimo tassello di un progetto ben più vasto. Wizz Air conferma il suo periodo di forte espansione e sviluppo nell’aeroporto del capoluogo: la compagnia, infatti, ha riaperto la base operativa all’aeroporto Falcone Borsellino, grazie alla solida intesa con Gesap, basando due nuovi aeromobili di ultimissima generazione e creando 80 posti di lavori e centinaia nell’indotto dell’Isola.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: “La nuova rotta verso Skopje, è l’ennesima promessa mantenuta verso Palermo e i nostri passeggeri siciliani. Tornare a investire sul Falcone Borsellino con una base e i nostri aerei stanziali significava credere nel potenziale di questo territorio non solo come destinazione turistica passiva. Aggiungere un’altra rotta pochi giorni dopo la riapertura della base, è continuare a investire nella città e dare a tutti i palermitani l’opportunità di scoprire l’altra sponda dell’Europa a prezzi democratici. Il nostro obiettivo, condiviso con GESAP, è infatti quello di abbattere le distanze: vogliamo che per un palermitano sia facile volare a Bologna o a Milano o a Torino per lavoro o per raggiungere i propri familiari e allo stesso tempo andare in Macedonia per curiosità, con la stessa semplicità e, come sempre, con la massima qualità di servizio. Amuni’ Palermo, let’s WIZZ!”.

Il ritorno della base a Palermo non è un semplice “ritorno”, ma un pilastro della strategia del vettore che gli permetterà di essere la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato nel 2026. La rinascita della base palermitana porta in dote un pacchetto di ben 6 nuove rotte – di cui 4 domestiche verso Bologna, Milano, Torino e Venezia e due internazionali verso Sharm el Sheikh e Tel Aviv. In totale Wizz Air servirà 11 rotte verso 8 paesi con quasi 1 milione di posti in vendita. Tra le altre rotte operate dal capoluogo: Bratislava, Belgrado, Sofia e Varsavia.

“L’avvio della nuova rotta Palermo–Skopje rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento strutturale dell’offerta aeroportuale del Falcone Borsellino – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – La crescita di Wizz Air su Palermo, con il ritorno della base e l’ampliamento continuo del network, conferma l’attrattività del nostro scalo e la validità della strategia condivisa con i principali vettori con più rotte, maggiore connettività internazionale e nuove opportunità di sviluppo per il territorio”, conclude Battisti.

Attualmente, Wizz Air opera in Italia un totale di 280 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 6 basi, e basando 33 aeromobili quest’anno nel Paese. Seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato (10,4%) nel 2026, nel corso di quest’anno offrirà 27 milioni di posti (oltre 142,1 milioni dall’inizio delle operazioni). I passeggeri prenotati lo scorso anno hanno superato i 21 milioni (+8% rispetto all’anno precedente), per un totale di oltre 126 milioni dall’inizio delle operazioni in Italia.