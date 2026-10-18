Il killer di Paolo Taormina potrebbe avere permesso per pregare sulla tomba della nonna

La Cassazione ha annullato il rifiuto opposto a Gaetano Maranzano, il ventinovenne dello Zen indicato come autore dell’omicidio di Paolo Taormina, e ha stabilito che la sua richiesta venga esaminata da capo. Il detenuto aveva chiesto di lasciare per qualche ora il carcere e raccogliersi in preghiera davanti alla tomba della nonna. Nessun permesso è stato ancora concesso: i giudici della Suprema Corte hanno soltanto riaperto la questione.

Taormina aveva ventun anni quando fu raggiunto da un colpo di pistola alla testa, davanti al pub di famiglia all’Olivella, a Palermo. Maranzano è detenuto al Pagliarelli.

La richiesta dopo la morte della nonna

Con l’aggravarsi delle condizioni della nonna, il Gip aveva dato il via libera a una visita nella sua abitazione, ma quell’incontro non aveva avuto luogo. Alla scomparsa della donna il giovane aveva presentato una nuova istanza, con due alternative: raggiungere i familiari per vivere insieme a loro il lutto, oppure rendere omaggio alla defunta nel luogo della sepoltura.

Entrambe le istanze erano state bocciate dal giudice, e la Corte d’appello aveva ribadito quella decisione.

Le motivazioni dei giudici d’appello

Secondo i giudici dell’appello, la sepoltura della donna aveva fatto cadere «l’eccezionalità dell’evento» su cui si fondava l’autorizzazione a uscire. Nella stessa decisione era scritto che «le esigenze di raccoglimento in preghiera possono essere soddisfatte nel luogo di detenzione».

Il nome nell’elenco dei pusher

Il nome di Maranzano figura anche nella lista degli spacciatori che lavoravano per Salvatore Verga, indicato come narcotrafficante della Marinella.

Ora la parola torna ai giudici, chiamati a riesaminare la richiesta alla luce della pronuncia della Cassazione. Per il momento, l’uscita dal carcere di Maranzano resta soltanto una possibilità.