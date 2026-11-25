Con l’arrivo della stagione fredda, l’Anas ha disposto l’obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali su numerosi tratti della rete stradale e autostradale siciliana più esposti al rischio di neve e ghiaccio. Il provvedimento, scaglionato su un calendario differenziato a seconda delle caratteristiche dei territori attraversati, punta a garantire la sicurezza degli automobilisti e la regolarità della circolazione, evitando che veicoli privi delle dotazioni necessarie restino bloccati e intralcino anche il passaggio dei mezzi spazzaneve.

Le prime strade interessate dal 15 novembre

Il calendario più anticipato riguarda quattro statali: la SS 116 “Randazzo–Capo d’Orlando” dal km 0 al km 45, la SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie” dal km 137,440 al km 205, la SS 185 “Di Sella Mandrazzi” dal km 20 al km 45 e la SS 289 “Di Cesarò” dal km 10 al km 52,530. Su questi tratti l’obbligo scatta dal 15 novembre 2026 e resterà in vigore fino al 15 aprile 2027.

Autostrade coinvolte dal 1° dicembre

Dal 1° dicembre 2026 al 31 marzo 2027 la misura si estende, in entrambe le direzioni di marcia, alle principali arterie autostradali dell’Isola: l’A19 “Palermo–Catania” tra il km 56,700 e il km 130, l’A29 “Palermo–Mazara del Vallo” tra il km 51 e il km 84,100 e l’A29 Dir “Alcamo–Trapani” tra il km 0 e il km 21,300.

Nello stesso periodo, ma con fascia oraria limitata dalle 20 alle 7, l’obbligo riguarda anche diversi tratti delle statali 117, 117 bis, 117 ter, 118, 120, 121, 122, 122 bis, 186, 188, 188 Dir/C, 189, 191, 285, 286, 290, 560, 561, 624, 626, 640, 640 Dir e 643. Tra i collegamenti più noti figurano la SS 624 “Palermo–Sciacca” dal km 10 al km 23, la SS 640 “Strada degli Scrittori” dal km 16 al km 74,500, la SS 189 “Della Valle del Platani” dal km 0 al km 16,900 e un’ulteriore porzione della SS 120 tra il km 25 e il km 137,440.

Gli ultimi tratti dal 15 dicembre

Un terzo pacchetto di prescrizioni, valido dal 15 dicembre 2026 al 15 marzo 2027, interessa altre porzioni delle statali 116, 120 e 185, a cui si aggiungono tratti delle SS 121 “Catanese”, 192 “Della Valle del Dittaino”, 194 “Ragusana”, 284 “Occidentale Etnea”, 287 “Di Noto”, 288 “Di Aidone”, 385 “Di Palagonia”, 417 “Di Caltagirone”, 514 “Di Chiaramonte”, 575 “Di Troina”, 683 “Licodia Eubea–Libertinia” e la relativa variante di Caltagirone. Nello stesso arco temporale, sulla SS 124 “Siracusana” l’obbligo vale dal km 0 al km 81.

Cosa prevedono le ordinanze

Gli obblighi si applicano esclusivamente sui tratti individuati dai provvedimenti e segnalati con apposita cartellonistica sul posto. I dispositivi antisdrucciolevoli devono essere idonei e compatibili con gli pneumatici montati sul veicolo e, se utilizzati, vanno installati seguendo le indicazioni del costruttore. Per l’intera durata delle restrizioni, motocicli e ciclomotori a due ruote – dove ne è ammessa la circolazione – possono transitare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e di nevicate in corso.

L’Anas raccomanda agli automobilisti di controllare le dotazioni del proprio veicolo prima di mettersi in viaggio, di informarsi sulle condizioni meteo e della viabilità lungo il percorso e di adattare lo stile di guida al fondo stradale, rispettando sempre la segnaletica e le indicazioni del personale impegnato nella gestione del traffico.