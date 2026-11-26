Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il ricorso di un privato, assistito dall’avvocato Nadia Spallitta, contro il Comune di Carini. L’ente aveva respinto la richiesta di sanatoria prevista dalla legge 724/1994 e ordinato la demolizione dell’immobile, sostenendo che mancasse la prova della data di ultimazione dei lavori.

Il nodo della vicenda

La questione ruota attorno alla data di completamento delle opere. Il condono del 1994 consente la sanatoria solo per gli abusi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

Il Comune nutriva dubbi perché una parte dell’area su cui sorgeva il fabbricato era stata acquistata soltanto nel maggio 1994: da qui l’ipotesi che la costruzione fosse successiva al termine utile.

La replica della proprietaria

Nelle sue osservazioni la parte non si è limitata a negare, ma ha proposto una ricostruzione precisa: l’acquisto del 1994 serviva proprio a regolarizzare uno sconfinamento avvenuto durante lavori già eseguiti in precedenza. A sostegno ha prodotto numerosi documenti:

rilievi aerofotogrammetrici del 1992, del 1993 e del 1994;

fotografie del 1993;

autocertificazioni coeve del tecnico e del proprietario;

dichiarazioni attestanti che i lavori erano già in corso entro dicembre 1993.

La decisione del CGA

Per i giudici è decisiva la violazione del cosiddetto “contraddittorio predecisorio”, cioè il confronto tra cittadino e amministrazione prima del provvedimento negativo. Il diniego finale dava conto dell’esame dei documenti e li giudicava insufficienti, ma non rendeva comprensibile il ragionamento con cui il Comune aveva escluso una spiegazione che per il CGA era invece plausibile.

Il CGA ricorda che l’art. 10-bis della legge 241/1990 (a cui corrisponde, in Sicilia, l’art. 13 della l.r. 7/2019) impone due cose:

un confronto effettivo sui motivi che ostacolano l’accoglimento della richiesta;

se l’interessato presenta osservazioni, l’obbligo per l’amministrazione di spiegare perché non bastano a cambiare l’esito.

Secondo la giurisprudenza richiamata (CGARS, sentenze n. 845 del 3 novembre 2025 e n. 960 del 1° dicembre 2025), queste garanzie valgono anche per sanatorie e condoni. La loro violazione rende nullo il provvedimento quando il privato ha portato elementi di fatto o di valutazione capaci di incidere sulla decisione. Inoltre, il fatto che il potere sia “vincolato” non rende superflue le garanzie di partecipazione, se il confronto può aiutare a ricostruire i fatti.

L’esito

Per queste ragioni il CGA ha annullato sia il diniego di sanatoria sia l’ordinanza di demolizione.