Cinque persone sono rimaste ferite questa mattina nello scontro tra due automobili avvenuto lungo la strada statale 115, poco dopo lo svincolo di Caltanissetta, in direzione Licata. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Un anziano estratto dalle lamiere

Tra le persone coinvolte figura un uomo anziano, che i soccorritori hanno dovuto liberare dalle lamiere dell’abitacolo prima di prestargli le prime cure.

Donna trasportata in elisoccorso

Le condizioni più gravi sono quelle di una donna, che si trovava in auto insieme al marito e ai due figli: per lei si è reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale a bordo di un elicottero del 118, atterrato appositamente nei pressi del luogo dell’incidente.

Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine

Lo scenario dello scontro ha richiesto l’intervento di tre ambulanze per il soccorso ai feriti, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico lungo la statale.