La Sicilia si prepara ad affrontare tre giorni di maltempo, con venti di burrasca, mari agitati e un deciso calo delle temperature che caratterizzeranno il periodo compreso tra mercoledì 25 e venerdì 27 novembre. Il peggioramento si inserisce in un contesto di instabilità diffusa su tutta la Penisola, con nevicate copiose sulle Alpi e piogge intense lungo il versante tirrenico.

Mercoledì: venti meridionali e mare mosso

Nella giornata odierna, 25 novembre, l’Isola farà i conti soprattutto con venti provenienti da sud, che domineranno il quadro meteorologico siciliano. Il cielo presenterà una nuvolosità irregolare, mentre le prime precipitazioni sono attese a partire dalla tarda serata. La ventilazione sostenuta porterà il mare a condizioni di agitazione, con possibili ripercussioni sui collegamenti marittimi lungo le coste più esposte.

Sul resto del territorio nazionale il maltempo si concentrerà soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, ha spiegato: “Oggi sono previste piogge abbondanti al Nord e sul versante tirrenico centro-meridionale fino alla Campania, con picchi fino a 70-90 mm/24h attesi tra Liguria di Levante, Alta Toscana, fascia prealpina e pedemontana del Friuli-Venezia Giulia e tra basso Lazio e Campania”. Sulle Alpi la neve cadrà abbondante già dai 500-700 metri.

Giovedì, il fronte perturbato raggiunge il Tirreno siciliano

Il momento più critico per la Sicilia è atteso giovedì 26 novembre, quando il versante tirrenico dell’isola sarà interessato da rovesci anche di forte intensità. Nel pomeriggio si apriranno alcuni squarci di sereno, accompagnati da una rotazione dei venti, che da quel momento soffieranno da Ponente e Maestrale.

Questa parziale tregua non rappresenterà però la fine della fase di instabilità, che tornerà a manifestarsi già il giorno successivo.

Venerdì, raffiche fino a 100 km/h e primo freddo invernale

Per la giornata di venerdì 27 novembre le previsioni indicano un nuovo aumento dell’instabilità atmosferica, con piogge diffuse sulle regioni del Sud e sulle Isole maggiori. L’elemento di maggiore attenzione resterà l’intensità del vento: sono attese Bora sul Triestino e raffiche di Grecale fino a 100 km/h lungo le coste adriatiche e ioniche, mentre sul versante tirrenico la Tramontana potrà toccare gli 80 km/h.

L’arrivo delle correnti settentrionali porterà ancora mari agitati e mareggiate sui litorali più esposti, insieme a un calo sensibile delle temperature: il primo vero assaggio d’inverno per la Sicilia e per il resto del Paese.