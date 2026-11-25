Con l’avvicinarsi delle festività natalizie torna a farsi sentire a Palermo la morsa del racket sui commercianti. Per contrastare il fenomeno, l’associazione antiracket e antiusura Sportello di Solidarietà, in collaborazione con la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, ha lanciato la campagna “Prima di pagare, parlane con noi”, un’iniziativa di sensibilizzazione e sostegno che rimarrà attiva fino al 6 gennaio 2027.

Aumentano le richieste estorsive in diversi quartieri

Nelle ultime settimane le segnalazioni di tentate estorsioni si sono moltiplicate in varie zone del capoluogo siciliano: dal mandamento della Noce a quello di Brancaccio, passando per corso dei Mille, il centro storico e le strade del mandamento di Porta Nuova. Il meccanismo utilizzato dagli emissari dei clan resta invariato: visite porta a porta alle attività commerciali, con la richiesta di denaro giustificata come sostegno “per i carcerati”.

Un confronto riservato prima della denuncia

L’associazione non punta a spingere subito le vittime a esporsi pubblicamente, ma a offrire loro un canale sicuro e discreto per confrontarsi. “A chi riceve quella visita diciamo una cosa sola: prima di pagare, parlane con noi. Non chiediamo a nessuno di denunciare subito. Chiediamo un contatto, una telefonata. Chi ha scelto di denunciare non è mai stato lasciato solo, né prima né dopo”, ha dichiarato Andrea Cannatella, presidente dello Sportello di Solidarietà.

Chi si rivolge allo sportello può contare su ascolto protetto gratuito, una consulenza legale per valutare la propria situazione e un supporto psicologico. Qualora l’imprenditore decida di sporgere denuncia, i volontari lo accompagnano davanti alle forze dell’ordine e lo seguono per tutto il percorso giudiziario, fino alla sentenza definitiva.

Le tutele economiche per chi denuncia

Lo Stato e le istituzioni locali mettono a disposizione una rete di protezione concreta per evitare che chi si oppone al pizzo subisca un tracollo economico. Chi denuncia può ottenere il ristoro dei danni subiti – danno emergente, mancato guadagno e lesioni personali – oltre alla sospensione e alla proroga delle scadenze fiscali, dei mutui bancari e di quelli ipotecari. A queste misure nazionali si aggiungono agevolazioni specifiche sul territorio, tra cui un contributo comunale a fondo perduto tra i 5.000 e i 10.000 euro e una riduzione del 30% sulla Tari.

Il simbolo della campagna e i luoghi coinvolti

L’iniziativa ha scelto come immagine un pugno chiuso che si trasforma in una mano aperta, a rappresentare il passaggio dalla paura al dialogo. La campagna sarà diffusa attraverso uno spot sui principali social network – YouTube, Facebook, Instagram e TikTok – ma il fulcro dell’azione resterà il contatto diretto con commercianti e cittadini in alcune delle arterie commerciali più importanti della città: corso dei Mille, corso Calatafimi, viale Strasburgo, via Malaspina e corso Finocchiaro Aprile.

Finanziata con i risarcimenti dell’inchiesta Stirpe

Un aspetto particolare riguarda il finanziamento del progetto. L’intera campagna, costata circa 1.300 euro, è stata realizzata grazie alle somme riparatorie versate allo Sportello da alcuni commercianti coinvolti nell’inchiesta “Stirpe”, che aveva colpito il mandamento di Brancaccio. Si tratta di esercenti che, pur essendo vittime di estorsione, avevano inizialmente scelto il silenzio finendo indagati per favoreggiamento: grazie all’istituto della messa alla prova, i loro risarcimenti diventano oggi uno strumento concreto per aiutare altri commercianti a liberarsi dal giogo del pizzo.