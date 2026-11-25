PALERMO- Una rete di professionisti, associazioni e realtà del territorio per prevenire la violenza di genere e aiutare le donne a chiedere supporto prima che sia troppo tardi. È questo il tema al centro dell’iniziativa che si è svolta a Palazzo dei Normanni, con un confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni e rappresentanti del mondo economico e sociale.

L’incontro ha posto l’attenzione sull’importanza di rafforzare le reti informali di supporto, affiancandole al sistema istituzionale di protezione. Palestre, centri estetici, attività commerciali, luoghi di lavoro e associazioni possono diventare punti di riferimento per intercettare situazioni di difficoltà, offrire ascolto e orientare le donne verso i servizi competenti. Nel corso dell’iniziativa si è discusso anche di vittimizzazione secondaria, giustizia riparativa di prossimità e tutela delle vittime.

«Spesso, quando parliamo di violenza contro le donne, ci fermiamo ai numeri o alla cronaca dei casi più estremi. Ma la violenza non inizia mai all’improvviso: inizia molto prima, nelle parole che normalizziamo, negli stereotipi che lasciamo passare e nella difficoltà di riconoscere la linea sottile tra amore e controllo, la prevenzione dunque non può essere delegata soltanto alle istituzioni e agli organismi preposti. Siamo qui non solo per ricordare o indignarci, ma per capire come ciascuno di noi, nel proprio quotidiano, può disinnescare questa cultura», dichiara Tiziana Calabrese, consigliera PD della prima Circoscrizione.

L’obiettivo è quindi costruire una rete di responsabilità condivise, capace di coinvolgere l’intera comunità e di rendere ogni realtà del territorio un punto di riferimento per l’ascolto, la prevenzione e il sostegno alle donne.